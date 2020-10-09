«Ждем решения органов»: в Петербурге выясняют обстоятельства смерти младенца граждан Китая

Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти пятимесячного ребенка граждан Китая. Младенца родила суррогатная мать из России, но, по предварительным данным, родители не смогли вывезти малыша за границу из-за пандемии коронавируса.

Происшествие прокомментировал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко. Он отметил, что данное происшествие взято на контроль.

«По данному факту произошедшего уполномоченному дано поручение административному отделу наладить связь с правоохранительными органами и Следственным комитетом Ленинградской области. Аппарат на данный момент обладает всей необходимой информацией, поэтому, ждем решения следственных органов», — заявил Попейко.

Причины смерти младенца устанавливаются. Известно, что с ним находилась нанятая по договору кормилица, которая занималась уходом за ребенком.

Это не первый случай, когда ребенок от суррогатной матери оказался без родителей. Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 200 новорожденных оказались вне закона в Петербурге. Суррогатные матери выполнили свою часть контракта, но родители не могут забрать детей из-за антиковидных мер.