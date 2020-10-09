«Ждем решения органов»: в Петербурге выясняют обстоятельства смерти младенца граждан Китая

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 32

По неподтвержденным данным, ребенка родила суррогатная мать. Родители не смогли вывезти его за границу из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Правоохранительные органы Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти пятимесячного ребенка граждан Китая. Младенца родила суррогатная мать из России, но, по предварительным данным, родители не смогли вывезти малыша за границу из-за пандемии коронавируса.

Происшествие прокомментировал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Александр Попейко. Он отметил, что данное происшествие взято на контроль.

«По данному факту произошедшего уполномоченному дано поручение административному отделу наладить связь с правоохранительными органами и Следственным комитетом Ленинградской области. Аппарат на данный момент обладает всей необходимой информацией, поэтому, ждем решения следственных органов», — заявил Попейко.

Причины смерти младенца устанавливаются. Известно, что с ним находилась нанятая по договору кормилица, которая занималась уходом за ребенком.

Это не первый случай, когда ребенок от суррогатной матери оказался без родителей. Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 200 новорожденных оказались вне закона в Петербурге. Суррогатные матери выполнили свою часть контракта, но родители не могут забрать детей из-за антиковидных мер.

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