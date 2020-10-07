В Петербурге около 200 детей от суррогатных матерей казались без родителей

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Китайские семьи, прилетевшие в Северную столицу за малышами, не могут забрать детей из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео: Depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Около двухсот новорожденных оказались вне закона в Петербурге. Это дети, выношенные для иностранных пар суррогатными матерями. Женщины выполнили свою часть контракта, но родители не могут забрать малышей из-за антиковидных мер. Большинство семей — из Китая. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе увидел, в каких условиях эти дети живут. Подробности в репортаже.

Тема:
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