Сотни добровольцев ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую в Тульской области

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С помощью камер видеонаблюдения полиции удалось выяснить, что за девушкой в день исчезновения следил неизвестный мужчина.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Глава МВД по Тульской области взял на личный контроль поиск исчезнувшей школьницы. 15-летняя Мария пропала 5 октября — вышла из музыкальной школы в городе Богородицк и домой не вернулась. Правоохранители отрабатывают все версии. Составлен фоторобот мужчины, который может быть причастен к исчезновению подростка. Камеры зафиксировали, как он шел за девочкой по мосту.

В поисках задействованы силы МЧС, полиции и следственного комитета — правоохранителям помогают больше сотни добровольцев. Привлечена самая современная техника.

«В ходе поисковых мероприятий применяются криминалистические средства, в том числе квадрокоптеры с телевизорами, металлоискатели, видеокамеры», — рассказал руководитель Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК по тульской области майор юстиции Андрей Богатырев.

Листовками с фотографией Марии Дементьевой сейчас обклеен практически весь Богородицк. Всех, кто видел ее — или мужчину, который явно следил за школьницей, просят срочно обратиться в правоохранительные органы.

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