«Позволит остудить горячие головы»: военный эксперт о возможной встрече глав МИД по Карабаху

На сайте Кремля накануне был опубликован призыв Владимира Путина прекратить военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для этого в Москву были приглашены главы МИДов Армении и Азербайджана. В заявлении также отмечалось, что консультации по данным вопросам будут проводиться при посредничестве Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Военный политолог Андрей Кошкин считает, что встреча представителей Армении и Азербайджана станет первым шагом в прекращении боевых действий и поможет «остудить горячие головы».

«Естественно, что ситуация в Нагорном Карабахе чрезвычайно сложная, идут кровопролитные бои. Конечно же прибытие министров иностранных дел, наверное, не сможет остановить нецивилизованного подхода двух государств. Но это первый шаг, который позволит посадить за стол переговоров управляющих этими широкомасштабными столкновениями для политико-дипломатических отношений, которые необходимо выстроить между Арменией и Азербайджаном», — прокомментировал военный политолог.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор РФ призвал пресечь попытки проникновения в Карабах наемников.