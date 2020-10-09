Лучше бы подруги уводили: Федункив разочаровалась в каждом из своих мужей

Гостьей нового выпуска «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» стала актриса театра и кино Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны». В радиоэфире звезда разоткровенничалась о своих бывших мужьях и разводах.

Федункив посетовала, что ни один из двух браков не стал для нее счастливым. Также она заговорила о женской дружбе и отметила уровень доверия, который сложился у нее с подругами.

«Рядом со мной находятся очень близкие люди, поэтому и речи не может идти, чтобы подруга увела у меня мужчину. Впрочем, мне всегда попадались такие мужчины, что лучше бы они взяли на себя эту ношу», — задумалась актриса.

Дальше она начала рассуждать о том, какими качествами должен обладать мужчина, который сможет ее заинтересовать.

«Обязательное условие — это чувство юмора, совпадающее с моим. Также молодой человек должен быть щедрый и добрый, чтобы с ним было приятно», — перечислила Марина Федункив.

С первым партнером Сергеем Щелчковым артистка 12 лет прожила в гражданском браке, сообщает Teleprogramma.pro. Второй брак с неким бизнесменом Михаилом тоже не прошел по сценарию «жили долго и счастливо и умерли в один день». Детей у 49-летней актрисы нет.

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