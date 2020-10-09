В Тверской медакадемии 15 лет завышали стоимость обучения для студентов из Индии

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Оксана Тарасова
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В мошеннической схеме приема в вуз пострадавшие обвиняют руководство университета и местных чиновников.

В Тверской медакадемии 15 лет завышали стоимость обучения для студентов из Индии

Фото: depositphotos.com

Раскрыта многолетняя мошенническая система приема иностранных студентов в Тверской государственный медицинский университет (ТГМУ). Более 15 лет приезжие из Индии ежегодно платили за обучение в разы больше, чем указано в договоре. Пострадавшие и сочувствующие проводят пикеты у зданий посольства Индии в Москве, Следственного комитета и Министерства науки и высшего образования России.

Соцсети

Как пишет НСН со ссылкой на представителя иностранных студентов Валерия Стоцкого, индийцы намерены продолжать требовать тщательного расследования ситуации. По его словам, наличные деньги на обучение собирались заранее за несколько лет вперед. В схеме участвовали представители руководства вуза, местные чиновники и компания-посредник ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед».

Соцсети

Протестующие требуют, чтобы глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин лично контролировал уголовное дело, возбужденное год назад и до сих пор не переданное в суд. На данный момент в Центральный районный суд Твери подан коллективный иск от студентов с третьего по шестой курсы, которые уже признаны жертвами мошенничества. Будущие учащиеся вуза принимали решение о поступлении, прочитав объявления в индийской газете о специальных условиях для индийских граждан.

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