Голое платье и глубокие декольте: ТОП-6 самых эффектных нарядов звезд на закрытии ММКФ

Красная дорожка церемонии закрытия Московского кинофестиваля традиционно собрала целый букет знаменитых актеров и актрис. Мероприятие состоялось, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в столице РФ из-за пандемии. А наряды звезд не оставили фанатов равнодушными. Маски на время позирования перед камерами сняли все.

Софья Эрнст

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Смелый черный наряд Софии Эрнст с прозрачным верхом, расшитым кристаллами, привлек внимание всех. Откровенность платья нивелировалась его необычным дизайном, а также грамотно подобранными украшениями.

Татьяна Михалкова

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Жена режиссера Никиты Михалкова на стала изменять любимому черному цвету при выборе платья на церемонию закрытия. В волосах был любимый президентом Благотворительного фонда «Русский силуэт» ободок с бантиком, а ярким пятном служил прихваченный с собой розовый шарф.

Азиза

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певица Азиза выбрала для вечера изумрудное платье с переливами. Глубокое декольте могло бы быть слишком сексуальным для женщины ее возраста, но смотрелось совершенно гармонично. Платье также позволило оценить прекрасную фигуру исполнительницы.

Любовь Толкалина

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актриса Любовь Толкалина появилась на красной дорожке вместе с дочерью — частой спутницей на таких мероприятиях. Толкалина выбрала для себя длинное серебристое платье с открытой спиной. А ее наследница Мария Кончаловская — черный наряд в тон свои темным локонам.

Елена Захарова

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Рыжеволосая Елена Захарова предпочла для закрытия кинофестиваля платье голубое платье. Элегантность и скромность, убранные с лица волосы отличали ее на фоне более импозантных коллег по цеху.

Белла Потемкина

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Дизайнер Белла Потемкина превзошла всех. Она выбрала для себя длинное белое платье с глубоким разрезом спереди, совершенно не скрывающим ее длинные стройные ноги. На голове же красовалась шляпка с декором, полностью скрывающая ее лицо. Своеобразная защита от коронавируса или модный эпатаж? Как пишет Starhit.ru, это появление напомнило модным критикам провокационные образы актера Билли Портера на красных дорожках.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошло открытие Московского международного кинофестиваля.