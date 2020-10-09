Голое платье и глубокие декольте: ТОП-6 самых эффектных нарядов звезд на закрытии ММКФ
На красную дорожку по случаю закрытия Московского кинофестиваля вышли самые яркие знаменитости отечественного шоубизнеса.
Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, 5-tv.ru
Красная дорожка церемонии закрытия Московского кинофестиваля традиционно собрала целый букет знаменитых актеров и актрис. Мероприятие состоялось, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в столице РФ из-за пандемии. А наряды звезд не оставили фанатов равнодушными. Маски на время позирования перед камерами сняли все.
Софья Эрнст
Смелый черный наряд Софии Эрнст с прозрачным верхом, расшитым кристаллами, привлек внимание всех. Откровенность платья нивелировалась его необычным дизайном, а также грамотно подобранными украшениями.
Татьяна Михалкова
Жена режиссера Никиты Михалкова на стала изменять любимому черному цвету при выборе платья на церемонию закрытия. В волосах был любимый президентом Благотворительного фонда «Русский силуэт» ободок с бантиком, а ярким пятном служил прихваченный с собой розовый шарф.
Азиза
Певица Азиза выбрала для вечера изумрудное платье с переливами. Глубокое декольте могло бы быть слишком сексуальным для женщины ее возраста, но смотрелось совершенно гармонично. Платье также позволило оценить прекрасную фигуру исполнительницы.
Любовь Толкалина
Актриса Любовь Толкалина появилась на красной дорожке вместе с дочерью — частой спутницей на таких мероприятиях. Толкалина выбрала для себя длинное серебристое платье с открытой спиной. А ее наследница Мария Кончаловская — черный наряд в тон свои темным локонам.
Елена Захарова
Рыжеволосая Елена Захарова предпочла для закрытия кинофестиваля платье голубое платье. Элегантность и скромность, убранные с лица волосы отличали ее на фоне более импозантных коллег по цеху.
Белла Потемкина
Дизайнер Белла Потемкина превзошла всех. Она выбрала для себя длинное белое платье с глубоким разрезом спереди, совершенно не скрывающим ее длинные стройные ноги. На голове же красовалась шляпка с декором, полностью скрывающая ее лицо. Своеобразная защита от коронавируса или модный эпатаж? Как пишет Starhit.ru, это появление напомнило модным критикам провокационные образы актера Билли Портера на красных дорожках.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошло открытие Московского международного кинофестиваля.
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