Задержанный и. о. министра образования в Архангельске вел интимную переписку со школьницами

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Валентин Черников
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника администрации региона.

Фото, видео: ВКонтакте @gnedyshev; 5-tv.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника администрации Архангельской области. Вероятнее всего речь идет о ранее задержанном исполняющем обязанности министра образования и науки региона Юрия Гнедышева. В интервью 5-tv.ru представитель пресс-службы губернатора региона заявила, что мужчина был задержан после обысков.

По версии следователей, в декабре прошлого года подозреваемый вел переписку с двумя несовершеннолетними учащимися школы, оказывал на них «развращающее влияние», а одной из них направил ссылку на видеозапись сексуального характера.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы», — говорится в сообщении.

Кроме того известно, что сейчас проверяются все контакты Гнедышева в сети. Следователи допрашивают свидетелей по делу и планируют проведение экспертиз. Гнедышев задержан на 48 часов. Правоохранители ходатайствуют перед судом о заключении его под стражу.

В пресс-службе губернатора Архангельской области уточнили, что в офисе и. о. главы Минобразования прошли обыски. Изъяты компьютер, мобильные телефоны и электронные носители.

Гнедышев исполнял обязанности министра образования региона с конца августа этого года. До этого он работал заместителем министра. Накануне чиновник написал заявление на отпуск с 9 октября с последующим увольнением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Карелии увеличил срок главе отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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