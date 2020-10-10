Как прервать список жертв бизнеса на детях?

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Смерть в Ленобласти рожденного суррогатной матерью ребенка — не первая трагедия в деятельности репродуктивных агентств.

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

Следователи Петербурга выясняют все детали гибели ребенка в одном из агентств репродуктивных технологий. Младенец, рожденный семейной парой из Китая по программе суррогатного материнства, умер при загадочных обстоятельствах. По данным «Известий» — в одной из так называемых квартир-передержек. Эта трагедия в точности повторила историю с московским ребенком, только там уже расследуют уголовное дело. Эксперты давно требуют на законодательном уровне пересмотреть суррогатное материнство, чтобы обеспечить безопасность младенцев.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

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