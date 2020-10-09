Следователи провели обыски у подозреваемого в развращении школьниц чиновника в Архангельске

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Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области задержан на 48 часов. Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: vk.com/gnedyshev, 5-tv.ru

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Эту информацию МИЦ «Известия» подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Сообщается, что Юрий Гнедышев задержан на 48 часов, в его кабинете проходит обыск, правоохранители изъяли компьютер и документы. По версии следствия, подозреваемый в социальной сети вел переписку с двумя школьницами, одной из них отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

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