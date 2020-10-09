«Пешка в шахматной партии ЦРУ» — американский оппозиционер Баттерфилд о Навальном
В интервью британскому изданию The Capital News активист Партии социалистического единства заявил, что историю с Навальным США и ЕС намерены использовать в «будущих антироссийских военных действиях».
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
«Еще одной пешкой в шахматной партии» ЦРУ назвал Алексея Навального известный американский оппозиционер, активист Партии социалистического единства Грег Баттерфилд в интервью британскому изданию The Capital News, перевод которого публикует издание ИНОСМИ. Баттерфилд согласен с утверждением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что западные спецслужбы активно работают с российским блогером.
«Мы знаем, что у ЦРУ и других западных военных агентств долгая история работы с так называемыми „оппозиционерами“, которые поддерживают их империалистические козни против правительств, которые те считают своими врагами», сказал Баттерфилд.
По его словам, сегодня многие подозревают Соединенные Штаты в причастности к событиям в Белоруссии и обострению армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
«Навальный — еще одна пешка в их шахматной партии», — считает политик.
По его мнению, ЦРУ хочет раздуть вокруг дела Навального прозападные протесты, но маловероятно, что это удастся.
«Не думаю, что Навальный пользуется большим доверием, поскольку он и его попечители в социальных требованиях рабочего класса не заинтересованы», — полагает Баттерфилд.
В любом случае, по его словам, историю с якобы имевшим место отравлением Навального Вашингтон и ЕС собираются использовать «в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже».
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе телефонного брифинга, что с Алексеем Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США, и что блогер не первый раз получает инструкции от западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт срочно посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу в состоянии комы. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, но близкие настояли на отправке пациента в немецкую клинику, куда он прибыл 22 августа. 2 сентября власти Германии заявили, что пациент был отравлен якобы боевым отравляющим веществом типа «Новичок». Однако, как отметили в российском МИД, никаких конкретных доказательств этому представлено не было.
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