Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что с Алексеем Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США. По словам представителя Кремля, российский блогер не первый раз получает наставления от западных спецслужб.

«Не „пациент“ работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним — так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что высказывания Алексея Навального в адрес президента России Владимира Путина о якобы его причастности к инциденту в самолете в администрации главы государства расценили, как оскорбительные.

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Между тем один из создателей «Новичка» Леонид Ринк заявил, что версии западных правоохранительных органов и соратников Алексея Навального, касающиеся отравления блогера боевым веществом откровенно глупые. Специалист подчеркнул, что в случае нанесения яда на бутылку с водой, которая была обнаружена в номере блогера в томской гостинице, эффект наступил бы буквально через несколько минут.

Германские власти пытаются максимально использовать в политических целях историю с якобы отравлением Навального.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Навальный дал первое интервью после выхода из комы.