Собянин на фоне пандемии СОVID-19 призвал москвичей «держаться»
По словам мэра столицы, власти города принимают все необходимые решения.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Жители Москвы устали от ограничений из-за коронавирусной инфекции, однако необходимо продержаться до вакцинации. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, передает ФАН.
Он подчеркнул, что понимает усталость людей, а московские власти дают полную информацию о ситуации и «не кривят душой, не перегибают и ничего не замазывают».
«Конечно, люди психологически устали уже… все это понятно, но нам еще нужно продержаться несколько месяцев», — заявил Собянин, подразумевая массовую вакцинацию от коронавируса.
За прошедшие сутки в Москве выявили более 3700 случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости возобновился в последние недели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр столицы разъяснил новые ограничения по коронавирусу. Они касались школьников и людей преклонного возраста, общественного транспорта и мер поддержки. Как подчеркнул Сергей Собянин, очень важно, чтобы новые меры ограничения соблюдали все, включая перенесших инфекцию.
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