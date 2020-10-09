Собянин на фоне пандемии СОVID-19 призвал москвичей «держаться»

Жители Москвы устали от ограничений из-за коронавирусной инфекции, однако необходимо продержаться до вакцинации. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, передает ФАН.

Он подчеркнул, что понимает усталость людей, а московские власти дают полную информацию о ситуации и «не кривят душой, не перегибают и ничего не замазывают».

«Конечно, люди психологически устали уже… все это понятно, но нам еще нужно продержаться несколько месяцев», — заявил Собянин, подразумевая массовую вакцинацию от коронавируса.

За прошедшие сутки в Москве выявили более 3700 случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости возобновился в последние недели.