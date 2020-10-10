Секреты невербалики: что о мужчине говорит рукопожатие?

Такая общепринятая форма приветствия как рукопожатие дает нам возможность кое-что узнать о собеседнике с первого прикосновения. При установлении тактильного контакта стоит обратить внимание на поведение своего визави, чтобы сделать о нем предварительные выводы. Несколько советов на эту тему дал эксперт по коммуникации Тимофей Бараковский.

«Чрезмерно сильное рукопожатие, когда человек сжимает вашу руку как в тисках, может говорить о том, что он не контролирует свою силу или пытается продемонстрировать над вами власть — дескать, он здесь главный. И наоборот, если рука очень расслаблена, как желе, такой человек не собран, не сконцентрирован», — привел пример специалист.

Приветствие с двумя руками — когда стоящий напротив протягивает одну руку и сверху накрывает второй — это жест укрепления образовавшейся связи. Ведь прикосновение — своего рода ритуал. И чем больше контактов, тем ближе выстраивается связь.

«Приветствие — это установка внимания. И чем дольше человек держит вашу руку, тем больше он хочет владеть вашим вниманием. Если же рукопожатие слишком короткое, можно сделать вывод, что человек не настроен на общение, его мысли заняты чем-то другим», — добавил Бараковский.

При этом нужно учитывать, не травмировал ли недавно собеседник руку. В этом случае его рукопожатие будет отличаться от привычной для него манеры здороваться.

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