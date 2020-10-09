Алексей Навальный вовсе не Джеймс Бонд, не агент 007, но, если посмотреть на факты, становится ясно, что ЦРУ и другие западные разведслужбы используют его в своих интересах, пишет американский журналист и политический аналитик Калеб Мопин в статье, опубликованной в The Greanville Post, текст которой приводит интернет-портал ИНОСМИ. РУ.

Как отмечает автор, оппозиционный блогер только что бросил дерзкий вызов российскому правительству, объявив, что планирует подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за утверждение, что Навальный якобы сотрудничает с американской разведкой, и потребовал опубликовать доказательства этого и факты в прайм-тайм на телевидении.

«Есть одна причина, по которой Навальный решил вскинуть руки. Тем, кому ничего не известно о минувшей холодной войне и о том, как сверхдержавы ведут свои геополитические игры, кажется, что Навальный прав. Разумеется, он вовсе не Джеймс Бонд, агент 007. Он не носит фальшивые усы, не участвует в политических убийствах и не спасает красивых блондинок-супермоделей. Но за пределами Голливуда та работа, в которой участвует Навальный в качестве любимого российского диссидента западного капитализма, имеет огромное значение для разведывательных агентств», — пишет Мопин.

Он обращает внимание, что Навальный не желает способствовать осуществлению реформ, работая внутри традиционных правовых и конституционных механизмов, а занимается вместо этого тем, что принято называть «уличным и сетевым активизмом» и «прямыми действиями». И на это получил существенную сумму анонимных пожертвований в криптовалюте.

«Поведение Навального является непосредственным продолжением тех схем и методов „минувшей холодной войны“, которые исповедовали Збигнев Бжезинский и Джордж Сорос», — уверен журналист.

Тем, кому интересно, почему ЦРУ может поддерживать попытки Навального дестабилизировать российское общество, он рекомендует ознакомиться с книгой Фрэнка Китсона «Gangs and Counter-Gangs» («Группировки и контргруппировки»), в которой рассказывается, как британцы действовали в Кении, или с работой Уильяма Линда, посвященной концепции «войны четвертого поколения».

«Использование так называемых „негосударственных субъектов“, то есть „активистов“, фанатиков, религиозных культов, а также политических организаций, является ключевым аспектом в процессе дестабилизации различных стран и закрепления экономического и политического господства Вашингтона на планете. Джордж Сорос перечислял деньги самым разным диссидентам по всему восточному блоку», — продолжает Калеб Мопин.

По его словам, эти «запутавшиеся диссиденты», благодаря западным СМИ получавшие средства и известность, называли себя «демократическими социалистами» или сторонниками «социализма с человеческим лицом», однако на самом деле западный капитализм использовал их в качестве «полезных идиотов», выступавших за «защиту прав человека», и прокладывал с их помощью путь для «экономического шарового тарана МВФ и Всемирного банка, стремившихся уничтожить жизни их сограждан».

Сегодня в России достаточно диссидентов как левого, так и правого толка. Политику Путина давно критикуют занимающие места в Госдуме члены КПРФ и ЛДПР.

«Между тем создается впечатление, что хорошо продуманное политическое инакомыслие Навального каким-то странным образом служит краткосрочным потребностям Уолл-Стрит», — констатирует аналитик.

В качестве примера он приводит тот факт, что недавнее широко распространенное, но не доказанное заявление, что российское правительство намеренно отравило Навального, прозвучало ровно на финальном этапе реализации проекта «Северный поток — 2» — как раз в тот момент, когда Германия уже собралась существенно увеличить поставки природного газа из России и еще больше укрепить экономические отношения с этой страной.

Журналист обращает внимание, что Белый дом открыто говорит о своем стремлении достичь «господства в области энергопоставок». Вашингтон хочет, чтобы Германия покупала природный газ у американских фрекинговых компаний и энергетических корпораций, а не у ее российских соседей, а также на тот факт, что «активизм» Навального «повторяет все зигзаги и повороты основных тезисов американской внешней политики».

Провозглашение Навального «жертвой диктатуры» — это важная часть пропаганды, которая окружает его образ. И если посмотреть на факты, становится ясно, что ЦРУ и другие западные разведывательные агентства используют эту кампанию в своих интересах. И это вовсе не плод чьего-либо воображения, заключает Калеб Мопин.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, американский оппозиционер Грег Баттерфилд в интервью британскому изданию The Capital News назвал Алексея Навального «еще одной пешкой в шахматной партии ЦРУ».