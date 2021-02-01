В погоне за жизнью: Знаменитости, которые борются с раком

С каждым годом число людей, страдающих раком, увеличивается. Знаменитости — не исключение. Даже деньги и многочисленные знакомства порой не помогают в борьбе с этим недугом. Кто из российских и зарубежных звезд борется с онкологией, рассказывает 5-tv.ru.

Шеннен Доэрти

Звезде телесериалов «Беверли-Хиллз, 9020010» и «Зачарованные» поставили страшный диагноз в 2015-м. С тех пор актриса борется с раком молочной железы. О своем недуге Доэрти узнала слишком поздно: на тот момент рак уже дал метастазы на лимфатическую систему. В запущенности своего состояния Шеннен обвинила бывшего менеджера, который неправильно оформил ее медицинскую страховку.

Фото: Globallookpress.com / Birdie Thompson

В 2016-м актриса перенесла несколько тяжелых процедур: мастэктомию, химио- и радиотерапию. Спустя год рак отступил и Шеннен Доэрти сообщила о ремиссии, но в 2020-м болезнь вернулась. Об этом актриса сообщила в эфире ток-шоу Good Morning America.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

В 2018-м в эфире телешоу «Секрет на миллион» звездная пара рассказала, что они борются с базально-клеточным раком кожи. Недомогания сначала заметила Наталья Сенчукова, когда в 2015-м на ее ноге появилось странное пятно. Спустя полтора года похожее пятно нашел у себя на лице Виктор Рыбин. Певец рассказал, что обратился с проблемой к косметологу, который удалил ему дефект лазером, но вскоре новообразование вернулось на прежнее место.

Фото: ИТАР-ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Паре ничего не оставалось, как обратиться к врачу и сдать биопсию, которая подтвердила их самые страшные предположения. В эфире программы Бориса Корчевникова Рыбин и Сенчукова сообщили, что рак еще не отпустил, но они проходят курсы лучевой терапии.

Хью Джекман

51-летний актер с 2013-го борется с разновидностью рака кожи — базально-клеточной карциномой. Он обратился в врачу после того, как жена посоветовала ему удалить бородавку с носа. После осмотра у врачей и забора материала для биопсии, оказалось, что у Хью злокачественная опухоль. Новообразование Джекману удаляли уже несколько раз, но она возвращается снова и снова.

Фото: ТАСС / ZUMA

Последняя операция по удалению раковой опухоли на носу прошла в 2017-м, она стала шестой для звезды «Люди Икс». Хью Джекман также пережил несколько курсов химиотерапии. Из-за диагноза актер впал в депрессию, но выбрался из нее благодаря жене Деборре-Ли Фернесс и сыновьям Оскару и Аве. С тех пор Джекман пропагандирует обязательное использование кремов с высокой степенью защиты от Солнца, а особенно, среди своих соотечественников — жителей Австралии.

Александра Яковлева

Популярная в советские годы актриса и звезда фильма «Экипаж» в 2019-м призналась, что уже два года борется с раком груди. В эфире одной из телепрограмм Яковлева рассказала, что узнала о болезни случайно, когда обратилась к врачу из-за проблем с координацией движений.

Фото: ТАСС / Александр Куров

Из-за ухудшения самочувствия в связи с химиотерапией, она не могла ходить. Сейчас на счету Яковлевой 20 курсов химиотерапии, болезнь отступает, а актриса надеется на скорую ремиссию.

Валентин Юдашкин

В 2016-м российскому кутюрье диагностировали рак пищевода. Юдашкина мучали частые боли в районе живота, но из-за несвоевременного обращения к врачу, он запустил свое состояние. Для того, чтобы побороть болезнь, Валентину пришлось удалить одну почку и часть легкого, которые на момент операции были поражены метастазами.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

В начале 2019-го дизайнер испытывал проблемы с речью и сильно похудел. Сейчас Валентин Юдашкин продолжает борьбу с недугом и проходит курсы химиотерапии.

Барбара Брыльска

Польская актриса не любит обсуждать свою болезнь. В беседе с изданием StarHit Брыльска рассказала, что борется с онкологией, но с какой именно, она не уточнила. Однако по слухам, Барбара страдает раком языка. Сама артистка эту информацию не опровергла и не подтвердила. Но отметила, что медики дают хорошие прогнозы по поводу ее выздоровления.

Фото: ТАСС / ZUMA

Ранее актриса испытывала проблемы со спиной. Из-за радикулита Барбаре даже пришлось нанять сиделку, чтобы она помогала ей передвигаться и выполнять работу по дому.