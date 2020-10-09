Отравленные персики? Вдову Святослава Федорова могли убить из-за наследства

Обстоятельства смерти вдовы знаменитого офтальмолога Святослава Федорова, который первым в мире провел операцию по лечению глаукомы, вызывают вопросы у родственников Ирэн Ефимовны. 78-летняя женщина умерла 5 августа после отравления подпорченными персиками.

Однако один из внуков покойной Шон Лапидот рассказал в эфире федерального канала, что его двоюродный брат Святослав Федоров-младший бросился оформлять наследство уже через сутки после смерти бабушки, что удивило и возмутило близких. После Ирэн Федоровой осталось несколько квартир, машины, фамильные драгоценности и солидные банковские счета.

«Буквально на следующий день после того, как не стало бабули, двоюродный брат Славик открыл наследственное дело, что было очень странно. До меня дошло, что он игроман и тратит деньги в казино», — рассказал Шон.

По его словам, патологоанатомы обнаружили в организме вдовы академика бактерию, которая может появляться в консервах.

Сам Святослав Федоров-младший отвечать на вопросы о наследстве категорически отказался. Однако заявил, что последние несколько месяцев бабушка соблюдала строгую самоизоляцию, он постоянно навещал ее, но о происхождении смертельных персиков не имеет представления.

«Я все время был с ней рядом, только в последнюю неделю она была в реабилитационном центре. Не знаю, откуда взялись эти злосчастные персики, которые она съела. Может, она их с собой привезла, может, еще что-то», — подчеркнул Святослав Федоров-младший.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ирэн и Святослав Федоровы прожили вместе 26 лет. После гибели мужа в авиакатастрофе в 2000 году вдова, тоже врач по специальности, возглавила Фонд содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова.