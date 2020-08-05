Скончалась вдова Святослава Федорова
Ирэн Федорова после смерти супруга руководила Фондом содействия передовым медицинским технологиям его имени.
Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов
Не стало вдовы известного российского офтальмолога Святослава Федорова — Ирэн. Трагическую новость подтвердили ее коллеги, сообщает Starhit.
«Сегодня, 5 августа, ушла из жизни Ирэн Ефимовна Федорова — любящая жена и верный соратник Святослава Николаевича Федорова, которая многие годы сохраняла духовное, научное и профессиональное наследие великого академика. Ирэн Ефимовна была красивой и яркой женщиной, неординарной и сильной личностью. Она всегда поддерживала Святослава Николаевича, была его надежным тылом, его музой и вдохновителем. После гибели супруга Ирэн Ефимовна не опустила руки, смогла жить дальше и нашла смысл жизни в любви», — рассказали друзья Федоровой.
Точная причина смерти Ирэн Федорой не указывается. Известно, что в последние месяцы вдова офтальмолога находилась в самоизоляции.
После смерти супруга в 2000 году женщина, тоже врач по специальности, руководила Фондом содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова. Она постоянно принимала участие в конференциях и телевизионных программах. Ирэн тяжело переживала гибель своего мужа в авиакатастрофе. Они прожили вместе 26 лет.
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