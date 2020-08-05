Скончалась вдова Святослава Федорова

|
Марина Неруцких
68

Ирэн Федорова после смерти супруга руководила Фондом содействия передовым медицинским технологиям его имени.

Скончалась вдова Святослава Федорова

Фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов

Не стало вдовы известного российского офтальмолога Святослава Федорова — Ирэн. Трагическую новость подтвердили ее коллеги, сообщает Starhit.

«Сегодня, 5 августа, ушла из жизни Ирэн Ефимовна Федорова — любящая жена и верный соратник Святослава Николаевича Федорова, которая многие годы сохраняла духовное, научное и профессиональное наследие великого академика. Ирэн Ефимовна была красивой и яркой женщиной, неординарной и сильной личностью. Она всегда поддерживала Святослава Николаевича, была его надежным тылом, его музой и вдохновителем. После гибели супруга Ирэн Ефимовна не опустила руки, смогла жить дальше и нашла смысл жизни в любви», — рассказали друзья Федоровой.

Точная причина смерти Ирэн Федорой не указывается. Известно, что в последние месяцы вдова офтальмолога находилась в самоизоляции.

После смерти супруга в 2000 году женщина, тоже врач по специальности, руководила Фондом содействия развитию передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова. Она постоянно принимала участие в конференциях и телевизионных программах. Ирэн тяжело переживала гибель своего мужа в авиакатастрофе. Они прожили вместе 26 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериала «Крепостная» Оксаны Ворониной.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

0:35
«Похоже, я нарцисс»: Чумаков ответил сплетникам на вопросы о своей личной жизни
0:15
Рухнувшая бетонная плита раздавила ребенка в Астрахани — фото
23:59
Скончалась вдова Святослава Федорова
23:45
Представитель властей Кипра прокомментировал информацию об ордере на арест россиянина после взрыва
23:29
«Нужно себя любить»: пышечка из «Ленинграда» показала свои формы в купальнике
23:14
Видео с места смертельного ДТП в Москве, где водитель Mercedes сбил двух женщин

Сейчас читают

ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок