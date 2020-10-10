Раненые в НКР двое россиян находятся в состоянии средней степени тяжести

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Василий Заика
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Пострадавшие при обстреле церкви в карабахском Шуши доставлены в Москву.

Раненые в НКР двое россиян находятся в состоянии средней степени тяжести

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Раненые при обстреле церкви Казанчецоц в карабахском Шуши — военкор Левон Арзанов и сопровождающий Грант Баладьян находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщает РЕН ТВ, жизни россиян ничего не угрожает.

Пострадавшие вечером 9 октября были доставлены в Москву спецбортом вместе с членами правительственной делегации во главе премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По данным телеканала, Левон Арзанов и Грант Баладьян получили минно-взрывные ранения конечностей. Также при обстреле церкви пострадал журналист Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии находится на лечении в Ереване.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние журналиста Котенка не позволяет доставить его в РФ.

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