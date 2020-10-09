Минздрав: состояние журналиста Котенка не позволяет доставить его в РФ

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Василий Заика
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Военкор был тяжело ранен 8 октября в результате обстрела в карабахском Шуши.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Reuters

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в интервью ТАСС сообщил, что состояние тяжелораненого российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его на родину.

«Насколько нам известно, его состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении. Пока прогнозы строить рано», — сказал помощник главы российского Минздрава.

Военкор Юрий Котенок, а также журналист Левон Арзанов и сопровождающий их Грант Баладьян пострадали 8 октября при обстреле церкви Казанчецоц в карабахском Шуши. Все трое были экстренно прооперированы и направлены на лечение в Ереван.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото разрушенной церкви в Карабахе, где были ранены журналисты.

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