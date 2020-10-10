Шоумен Максим Галкин не устает веселить своих поклонников как на сцене, так и в сети. При этом шутки известного юмориста всегда разнообразны и подчас неожиданны.

На этот раз муж Аллы Пугачевой порадовал фолловеров кардинальным перевоплощением — из симпатичного мужчины в футболке и джинсах Галкин в прыжке превращается в яркую даму в красном платье.

Instagram @maxgalkinru

«Волшебное» превращение юморист никак не прокомментировал. Подпись к видео лишь сообщает время съемки. Зато подписчики Галкина от комментариев воздержаться не смогли.

«Блин, я даже не представляю, как весело жить с таким человеком. Если говоришь, что ему не нравится — сразу пародирует тебя и все — ты безоружен»;

«А я знаю эту женщину, она с Алиэкспресс»;

«А ничего так мадам получилась»;

«Прыжок и....... Фрекен Бок», — написали юзеры.

По стопам своего отца идут и наследники Галкина. Двойняшки, родившиеся в браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой, регулярно «отчебучивают» что-нибудь такое, отчего у подписчиков появляются только восторженные охи и ахи. Одной из последних проделок знаменитых сорванцов, как писал 5-tv.ru, стала игра в футбол, которая насмешила интернет-пользователей.