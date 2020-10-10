«Фрекен Бок»: Максим Галкин «превратился» в женщину — видео
Юморист опубликовал ролик с преображением в «роковую» красотку в Instagram.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин не устает веселить своих поклонников как на сцене, так и в сети. При этом шутки известного юмориста всегда разнообразны и подчас неожиданны.
На этот раз муж Аллы Пугачевой порадовал фолловеров кардинальным перевоплощением — из симпатичного мужчины в футболке и джинсах Галкин в прыжке превращается в яркую даму в красном платье.
«Волшебное» превращение юморист никак не прокомментировал. Подпись к видео лишь сообщает время съемки. Зато подписчики Галкина от комментариев воздержаться не смогли.
«Блин, я даже не представляю, как весело жить с таким человеком. Если говоришь, что ему не нравится — сразу пародирует тебя и все — ты безоружен»;
«А я знаю эту женщину, она с Алиэкспресс»;
«А ничего так мадам получилась»;
«Прыжок и....... Фрекен Бок», — написали юзеры.
По стопам своего отца идут и наследники Галкина. Двойняшки, родившиеся в браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой, регулярно «отчебучивают» что-нибудь такое, отчего у подписчиков появляются только восторженные охи и ахи. Одной из последних проделок знаменитых сорванцов, как писал 5-tv.ru, стала игра в футбол, которая насмешила интернет-пользователей.
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