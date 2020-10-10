Достаточно номера карты: эксперт раскрыл новые схемы краж

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Оксана Тарасова
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Специалист по системам безопасности Алексей Сизов рассказал, почему не стоит разглашать даже номер банковской карты.

Достаточно номера карты: эксперт раскрыл новые схемы краж

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Получив только номер карты, мошенники не смогут тут же снять с нее деньги. Однако, зная его и обладая талантом убеждения, многие из них «уговаривают» своих жертв сообщить и другие личные данные для списания средств. Как заявил руководитель отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в интервью «Прайм», аферисты попытаются выяснить также имя владельца карты, срок ее действия и CVV-код.

«Широко распространены схемы звонков клиентам банка под видом службы безопасности, где клиентам сообщают о якобы проводимых переводах или взятых кредитах и о необходимости срочно перевести деньги на „безопасный“ счет или продиктовать код отмены операции», — сказал эксперт.

Финансовые специалисты предостерегают: нельзя сообщать свои личные данные, не поддавайтесь на уговоры. Если вам угрожают потерей средств, которой можно избежав только дав информацию — кладите трубку и самостоятельно обращайтесь в свой банк.

Соблюдайте цифровую гигиену — не храните все деньги на одной карте, пользуйтесь несколькими, выделите для онлайн-покупок специальную карту, не отказывайтесь от смс-уведомлений банков. Как сообщает «Экономика сегодня», сообщения от финансовых организаций могут предупредить о попытке преступников украсть ваши деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть переведенные мошенникам средства.

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