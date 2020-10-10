От голода до вертиго: чем опасны частые головокружения?

Периодические головокружения бывают у всех. Но если проблемы с потерей равновесия и ориентации в пространстве появляются все чаще, есть повод задуматься о визитке к врачу. Это может говорить как о нездоровых привычках, так и о серьезных заболеваниях, считает анестезиолог высшей категории Наталья Ахтямова.

Естественные причины

Голова может кружиться и просто так. Причины будут обычными, требующими лишь корректировки поведения, пишет Wday.ru.

Быстрое перемещение — резкие наклоны, подъем из сидячего положения, резкое ускорение при ходьбе могут привести к потере равновесия.

Голод — снижение сахара в крови, жесткая диета

Вредные привычки — никотин или алкоголь

Стресс — выброс адреналина в кровь приводит к резкому повышению внутричерепного давления. Как результат, может сильно закружиться голова.

Все эти причины относятся к естественным. Если исключить их из своей жизни или хотя бы минимизировать, головокружение больше не вернется.

Проблемы со здоровьем

Но иногда частые головокружения — не последствие неправильного образа жизни, а симптом. И болезней может быть огромное количество.

Мигрень — сильные головные боли, шум в ушах, повышенная реакция на яркий свет и звуки наиболее характерны для мигрени. Головокружение часто идет с ними рука об руку.

Проблемы со зрением — возрастное или нет ухудшение зрения может влиять на способность ориентироваться в пространстве, а кружащаяся голова становится последствием проблем с глазным давлением.

Потеря слуха — глухота или ослабленный слух часто ведут к проблемам с равновесием.

Отиты — из-за воспаления и отека внутри уха возникают не только боль и проблемы со слухом, но и головокружение.

Вертиго — это серьезное заболевание вестибулярного аппарата, среди симптомов которого есть резкие скачки давления, холодный пот, тошнота и проблемы с равновесием.

Остеохондроз — нарушение подвижности шеи, боли в спине, проблемы с осанкой могут проявляться по-разному.

Помимо этого, есть масса других болезней, которые вызывают головокружение. Порой требуется долгое обследование, чтобы понять причину этого симптома. Терпеть неприятные ощущения не стоит — это опасно. Поэтому лучше сразу обратиться за помощью к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сильные головные боли у звезды «Интернов» привели к срочной госпитализации.