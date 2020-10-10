По стопам Волочковой: Чулпан Хаматова показала фото из бани

|
Анастасия Шадская
1 041

Нежные снимки актрисы с подругой настроили фанатов на игривый лад.

Фото, видео: Instagram @chulpanofficial

Актриса Чулпан Хаматова на своей странице в Instagram опубликовала фото из бани. Однако она решила не брать пример с балерины Анастасии Волочковой, иными словами звезда кино не делала шпагаты и не окуналась в ледяную воду. Фотографиями актриса продемонстрировала, как расслабляется в компании близкой подруги.

На первом снимке Чулпан нежно обняла актрису Лару Чаклин. Обе предстали по-домашнему — без причесок и макияжа, в удобных халатах.

«Моя любимая однокурсница, она играла мою маму в спектакле „Дневник Анны Франк“ имеет кроме театра еще одну страсть — баня. Спасибо, моя дорогая, за невероятное наслаждение», — написала она.

На втором снимке актриса запечатлена в купели обнаженной. Свое тело Хаматова прикрывает еловыми ветвями.

Instagram @chulpanofficial

Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии двух артисток. Некоторым показалось, что их отношения вышли за рамки дружеских.

«А мужья где?»;

«Больше похоже на сауну с девушками», — подозрительно написали они в комментариях.

Но большинство фолловеров все же отреагировало на обновление соцсети от Хаматовой позитивно.

«Баня — это супер релакс и здоровье!»;

«И вы в ней еще прекрасней картинка», — отметили они.

Чулпан Хаматова активно снимается в кино, а также занимается благотворительностью. Вместе с подругой актрисой Диной Корзун она основала фонд «Подари жизнь». Организация собирает средства на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал, как Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Чемпион M-1 оценил шансы боксера Гассиева победить Джонсона
14:37
Путин и Роухани обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе
14:20
Экс-президент Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков
14:09
Советы флеболога: как в три шага снять усталость ног после тяжелого дня
13:47
По стопам Волочковой: Чулпан Хаматова показала фото из бани
13:29
«Не читаю больных людей»: Ксения Бородина рассказала, что думает о Лене Миро

Сейчас читают

«Выйдите на связь!»: фанаты обеспокоены «исчезновением» Марины Хлебниковой
«Портит Костю»: экс-охранник «ВИА Гры» про тайную сторону Веры Брежневой
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок