Принцесса Евгения похвалила Селену Гомес за демонстрацию шрама после пересадки почки

Британская принцесса Евгения восхитилась решением поп-звезды Селены Гомес показать шрам после трансплантации почки. Это стало частью запущенного королевской особой флешмоба в Instagram.

Евгения разместила в сторис снимки простых людей с оставшимися у них после операций шрамами. Затем она показала наделавший много шума снимок Гомес в купальнике, где прекрасно виден ее шрам. Она назвала фото «крутым».

«Давай гордиться нашей уникальностью», — написала принцесса, сделав репост.

Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки из-за осложнений волчанки. Ей отдала свой орган близкая подруга — это буквально спасло певице жизнь. Но из-за болезни и последствий трансплантации Гомес сильно поправилась. Кроме того, она долго не решалась демонстрировать свой шрам посторонним. Однако в итоге она смогла и сбросить вес, и показать «новое» тело всем.

«Теперь я чувствую себя уверенной в том, кто я есть, через что я прошла. И я горжусь этим», — написала она тогда своим фанатам.

Принцессе Евгении и самой не привыкать к жизни со шрамами. В детстве она перенесла серьезную операцию из-за исправления сколиоза. На память об этом остался длинный шрам на ее позвоночнике.

ТАСС / NEIL HALL

Для свадьбы в 2018 году Евгения выбрала платье с открытой спиной. Так она хотела показать, что благодарна британской системе здравоохранения за помощь. Кроме того, она решила доказать, что демонстрация шрамов не должна табуироваться современным обществом, пишет The Telegraph.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцесса Евгения ждет первого ребенка.