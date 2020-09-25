Внучка британской королевы Елизаветы II ждет ребенка

Внучка королевы Елизаветы II от ее второго сына принца Эндрю — принцесса Евгения — объявила о своей беременности. Они с мужем, бизнесменом Джеком Бруксбэнком, ожидают прибавления в семействе в начале будущего года.

Приятную новость Евгения сообщила на своей официальной странице в Instagram. На всеобщее обозрение были представлены фото милых пинеток-медвежат.

«Мы с Джеком так ждем начало 2021 года…» — многозначительно написала принцесса.

Instagram @princesseugenie

Ребенок, который появится у пары на свет, не будет иметь королевского титула. Однако он все же займет свое место в очереди наследников на трон Великобритании. Вслед за матерью он станет 11-м в порядке наследования, потеснив младшего сына королевы принца Эдварда.

Евгения и Джек были вместе десять лет. Помолвку устроили в 2017 году, а пышную свадьбу — годом позже. Но для большинства этот день запомнился признанием актрисы Меган Маркл в беременности от ее мужа, принца Гарри. Позже выяснилось, что это вызвало настоящий скандал, а принцесса Евгения осталась недовольна, как герцогиня Сассекская украла часть ее славы в самый важный для девушки день.

На 2020 год первым в очереди наследования престола остается принц Уэльский Чарльз. Следом расположились принц Уильям и его дети от Кейт Миддлтон — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Затем идут принц Гарри, его сын Арчи, принц Эндрю, старшая сестра Евгении Беатрис и сама Евгения.

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