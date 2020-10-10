Путин и Роухани обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

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Оксана Тарасова
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По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Исламской Республики Иран.

Путин и Роухани обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин и глава Исламской Республики Иран Хасан Роухани провели телефонные переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают в пресс-центре Кремля. Обмен мнениями относительно армяно-азербайджанского конфликта произошел по инициативе иранской стороны.

«Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — сказано в сообщении.

Кроме этого вопроса главы государств обсудили план действий по иранской ядерной программе и аспекты торгово-экономического сотрудничества. Роухани также поздравил Путина с прошедшим днем рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана. В ходе которых было принято решение о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших. Однако спустя час с момента вступления в силу соглашения Ереван и Баку стали обвинять друг друга в вооруженных атаках.

Очередное обострение конфликта по НКР началось 27 сентября, хотя противостояние длится с 1988 года, когда республика отделилась от Азербайджанской ССР. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта посредством Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

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