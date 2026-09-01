«Восхищаемся»: Путин заявил о поддержке Ирана и оценил стойкость его народа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Глава государства подчеркнул близость позиций двух стран на фоне сложной международной обстановки.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Путин заявил о поддержке Ирана и оценил стойкость его народа

Президент России Владимир Путин заявил о солидарности с народом Ирана и отметил его выдержку в отстаивании национальных интересов. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», — сказал Путин.

Также глава российского государства отметил, что торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Тегерана продолжило развиваться, несмотря на напряженную ситуацию и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин попросил передать привет верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о полном контроле Ирана над Ормузским проливом, подчеркнув, что стратегический морской путь недоступен для судов, проходящих без согласования с Тегераном. В военном ведомстве также опровергли утверждения США о свободном судоходстве, назвав их попыткой повлиять на нефтяной рынок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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