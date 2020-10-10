Экс-президент Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков. О задержании бывшего главы страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш сообщили представители спецслужб Киргизии.

Также, по предварительной информации, силовиками были схвачены жена Алмазбека Атамбаева, его сыновья и два телохранителя Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. В сети распространено фото, на котором, предположительно запечатлены стоящими у стены дома в окружении сотрудников спецназа супруга и дети экс-главы государства.

По уточненным данным, Атамбаева доставили в СИЗО ГКНБ.

Vesti.kg

Кроме того, в соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, как военная техника и автобусы с сотрудниками спецназа заезжает в Кой-Таш, где находится дом бывшего президента страны Атамбаева.

Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. На депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Все это и стало причиной протестов, в ходе которых митингующие успели разграбить здание правительства, а также освободили некоторых политических деятелей из тюрьмы. В связи с этим ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса».