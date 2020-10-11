Экс-солистка «Демо» Саша Зверева крестила четвертого ребенка, которого родила дома
Маленький Себастьян у певицы родился в июне 2020 года от американца Дэна Уолбрана.
Фото, видео: Instagram @sashazvereva; @tasha.minn
Певица Саша Зверева крестила младшего ребенка в США. Сторис с церемонии она показала у себя на странице в Instagram. Себастьян — четвертый по счету наследник исполнительницы, которая уже давно живет в Лос-Анджелесе. Мальчика Саша Зверева рожала дома. Вместе с мужем Дэном Уолбраном она вызвала акушерку, которая контролировала появление младенца на свет.
Что касается таинства крещения, его пришлось проводить ограниченным кругом из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Крестными родителями трехмесячного Себастьяна стали подруга артистки Наталья и друг мужа Стэн. Последний смог прилететь уже после самой церемонии. Пока шло крещение, гости наблюдали за всем снаружи через открытые двери храма.
После крестин Зверева с супругом Дэном Уолбраном устроили небольшую вечеринку у себя дома. Там собрались гости пары, родители певицы и трое старших детей — дочь Василиса и сыновья Макар и Лев. Певица показала все детали торжества, ведь давно получает основной доход именно от блогерства.
Все видео с церемонии Зверева выложила в открытом доступе. При этом ранее она не раз проводила платные трансляции с важных для себя мероприятий. Например, наблюдение за ее свадьбой с Уолбраном стоило фанатам от 500 до 15 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Саши Зверевой случайно раскрыл имя новорожденного сына. Изначально она хотела устроить лотерею с угадыванием среди подписчиков.
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