Муж экс-солистки «Демо» Саши Зверевой случайно раскрыл имя новорожденного сына

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Алина Потёмкина
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Певица хотела устроить конкурс с отгадыванием имени, но ее планам не суждено было сбыться.

Фото, видео: Instagram @sashazvereva

Ставшая мамой в четвертый раз Саша Зверева не смогла утаить от поклонников имя новорожденного сына. Этим великим знанием случайно поделился с подписчиками в Instagram муж экс-участницы группы «Демо» Дэн Уолбран. Мужчина назвал папку со сторис про малыша в соцсети именем сына — Себастьян. Над нелепой случайностью, нарушившей планы, посмеялась и сама многодетная мама.

«Когда я взяла в руки телефон и своим зорким глазом увидела сию ситуацию, было поздно. Это не осталось незамеченным огромным количеством людей. Как нормальных и добрых, так и с больной душой. Я его сначала прибила, а потом мы начали вместе хохотать. Потому что очень смешно было читать, как самые отчаявшиеся начали писать каждому в комментариях, что они знают из инсайдерских источников имя! Тайну прямо раскрыли миру», — написала Саша Зверева.

Instagram @sashazvereva

По ее словам, это имя она выбрала потому, что оно одновременно и русское, и международное. К тому же ей нравится сокращенный вариант — Сева, отмечает «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша.

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