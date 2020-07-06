Муж экс-солистки «Демо» Саши Зверевой случайно раскрыл имя новорожденного сына
Певица хотела устроить конкурс с отгадыванием имени, но ее планам не суждено было сбыться.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
Фото, видео: Instagram @sashazvereva
Ставшая мамой в четвертый раз Саша Зверева не смогла утаить от поклонников имя новорожденного сына. Этим великим знанием случайно поделился с подписчиками в Instagram муж экс-участницы группы «Демо» Дэн Уолбран. Мужчина назвал папку со сторис про малыша в соцсети именем сына — Себастьян. Над нелепой случайностью, нарушившей планы, посмеялась и сама многодетная мама.
«Когда я взяла в руки телефон и своим зорким глазом увидела сию ситуацию, было поздно. Это не осталось незамеченным огромным количеством людей. Как нормальных и добрых, так и с больной душой. Я его сначала прибила, а потом мы начали вместе хохотать. Потому что очень смешно было читать, как самые отчаявшиеся начали писать каждому в комментариях, что они знают из инсайдерских источников имя! Тайну прямо раскрыли миру», — написала Саша Зверева.
По ее словам, это имя она выбрала потому, что оно одновременно и русское, и международное. К тому же ей нравится сокращенный вариант — Сева, отмечает «Экспресс газета».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша.
Читайте также
48%
0.84 80.56
1.34
Нашли ошибку?