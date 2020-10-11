Подозреваемого в развращении школьниц архангельского чиновника отправили под домашний арест

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Алиса Маркова
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Экс-исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев был задержан 9 октября.

Подозреваемого в развращении школьниц архангельского чиновника отправили под домашний арест

Фото: ВКонтакте @gnedyshev

Подозреваемого в развращении школьниц архангельского чиновника отправили под домашний арест. Об этом стало известно 5-tv.ru. Как сообщили в пресс-службе суда, Юрий Гнедышев будет находиться под домашним арестом до 8 декабря.

Бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Юрий Гнедышев был задержан 9 октября, в его кабинете прошли обыски, правоохранители изъяли компьютер и документы. По версии следствия, подозреваемый вел в социальной сети переписку с двумя школьницами, одной из них отправил ссылку на видеозапись сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.

Гнедышев исполнял обязанности министра образования региона с конца августа этого года. До этого он работал заместителем министра. Накануне чиновник написал заявление на отпуск с 9 октября с последующим увольнением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Карелии увеличил срок главе отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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