«Много не выступала, болела»: коллега Ляли Бобровой о ее проблемах с сердцем

Артистка театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная прокомментировала 5-tv.ru информацию о состоянии советской и российской актрисы Ляли Бобровой. Ранее стало известно, что она обратилась за помощью к врачам из-за болей в области сердца.

«Обратилась — значит, так оно и есть. Ляля Боброва, артистка нашего театра», — сказала она.

Екатерина Жемчужная отметила, что не знала об инфаркте у своей коллеги по театру. Но проблемы со здоровьем у той были давно.

«Она в театре „Ромэн“ уже много не выступала, в общем, болела, болела, больная была. Уезжала по больницам, — сказала Жемчужная. — Ну, конечно, возраст-то какой, немолодой, правильно, правильно».

Несмотря на предварительный диагноз инфаркт Ляля Боброва отказалась от госпитализации. Она приняла решение лечиться на дому.

Ляля Боброва служит в театре «Ромэн» с 17 лет. Всенародная слава пришла к ней после съемок в фильме «Мой остров синий» 1972 года в роли Анджелики.

Ранее 5-tv.ru писал, что больной коронавирусом Иван Краско рассказал о самочувствии.