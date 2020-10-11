«Пластика по уродованию»: Айза Анохина перенесла операцию на желудке

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Татьяна Меркер
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Знаменитость пережила хирургическое вмешательство, а после рассказала о своем состоянии.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Скандально известная бизнесвумен Айза Анохина наконец рассказала переживающим фанатам о своем состоянии. В сети судачили о возможном онкологическом заболевании у звезды, что она резко пресекла и объяснила, что ей предстоит сложная операция.

Врачи сделали Анохиной двухчасовую операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, сообщили «Дни.ру». Из больничной палаты девушка поспешили снять для фолловеров сторис и показать последствия хирургического вмешательства.

Instagram @aizalovesam

Она опубликовала снимок брюшной зоны с характерными шрамами, которые ряд фанатов приняли за последствия пластической операции. На эти домыслы Айза ответила в свойственном себе саркастичном ключе.

«Пластика по уродованию живота», — отшутилась знаменитость.

Кроме того, она заметила, что любит бывать в больницах, потому что только там ей удается хорошо поспать и поесть. После серии опубликованных видеоисторий, Анохина оказалась дома с сыном и встретилась с бывшим мужем рэпером Гуфом, назвав свидание «отцовским воскресеньем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина шокировала поклонников тверком на детском празднике.

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