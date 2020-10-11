Момент обрушения пешеходного моста под Петербургом попал на видео

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Алиса Маркова
Срочная новость 236

Проезжавший по трассе грузовик задел кузовом надземный пешеходный переход, который после этого рухнул на автомобили.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @tosnovestnik

Момент обрушения пешеходного моста в Любани в Тосненском районе Ленинградской области попал на видео. Запись появилась в социальных сетях в воскресенье, 11 октября. На кадрах видно, как проезжавший по трассе грузовик снес кузовом надземный пешеходный переход, который после этого рухнул на два автомобиля.

Вконтакте @tosnovestnik

Сейчас федеральная трасса М-10 перекрыта из-за ЧП. По словам очевидцев, объезд осуществляется через Коркино в сторону Чудово. Информация о пострадавших выясняется, вероятнее всего их нет. Кроме того, согласно показаниям очевидцем, столкновение с мостом произошло из-за того, что водитель самосвала не опустил кузов. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что точно так же две недели назад пешеходный мост рухнул на КАМАЗ под Екатеринбургом, водитель погиб.

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