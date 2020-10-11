Соловьев опубликовал подборку лучших шуток Путина за 20 лет

Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев сделал подборку лучших шуток и анекдотов, произнесенных публично российским президентом за 20 лет. Десятиминутный ролик, вошедший в программу «Москва. Кремль. Путин», он выложил в своем Telegram-канале. В нарезку вошли лучшие остроты Владимира Путина, произнесенные им на пресс-конференциях, в Госдуме, в интервью западным СМИ и на встречах с лидерами зарубежных стран. Вот некоторые из них.

«Если бы меня спросили, нужно ли это делать по Чубайсу, я вам могу сказать — нет. Делать нужно по уму» (2000 год).

«Если человека все устраивает, то он полный идиот» (2000 год).

Они ведь привыкли в Европе как? По известному принципу: сначала давай съедим твое, а потом — каждый свое» (2013 год).

«Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка — всегда сопротивляться. Вот то же самое происходит в сфере свободы СМИ и власти» (2004 год).

«Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами, а если бы он был гомосексуалистом, его пальцем бы никто не тронул» (2013 год).

«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище» (2019 год).

«Как бы ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?» — цитирует президента URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин пошутил над гендиректором ПАО «Газпром нефть» и главой РФС Александром Дюковым во время церемонии открытия комплекса переработки нефти «Евро+».