Многодетная мать обмотала колготки вокруг шеи четырехлетнего сына и повесила его на лестнице

В Подмосковном городе Пушкино мать собственноручно удушила одного из своих четверых детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, женщина, совершила убийство, когда учила с ребенком стихотворения для выступления в детском саду. По предварительным данным, она завязала на шее своего четырехлетнего сына детские колготки и подвесила на лестнице. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с прогулки со средним ребенком.

В данный момент многодетная мать задержана и допрошена. Объяснить мотив преступления женщина не смогла. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Несколько дней назад чудовищная история произошла в Карпинске Свердловской области. Мать новорожденной девочки спрятала ее в шкафу и полгода морила голодом, в надежде, что ребенок умрет. Младенца случайно обнаружили подруги горе-матери, во время одной из своих посиделок с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве была предотвращена попытка продажи новорожденной девочки. На вырученные деньги, по словам участников следствия, женщина хотела купить дом и новые сапоги.