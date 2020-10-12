У подозреваемых в хищении лекарств для онкобольных в Петербурге нашли золотые слитки

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Предполагаемого организатора преступной схемы задержали в момент передачи очередной партии товара.

Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO; 5-tv.ru

В Петербурге расследуют громкое дело онкологов. Как удалось установить следствию, ОПГ занималась хищением и продажей лекарственных препаратов от рака в онкодиспансерах города. Выйти на след оборотней в белых халатах удалось только сейчас.

Предполагаемого организатора, который к слову, не имеет никакого отношения к медицине, взяли с поличным - его задержали в момент передачи очередной партии товара. 

Эксклюзивные кадры спецоперации и подробности скандального дела врачей – в репортаже корреспондента Сергея Лескова.

 

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