У подозреваемых в хищении лекарств для онкобольных в Петербурге нашли золотые слитки
Предполагаемого организатора преступной схемы задержали в момент передачи очередной партии товара.
Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO; 5-tv.ru
В Петербурге расследуют громкое дело онкологов. Как удалось установить следствию, ОПГ занималась хищением и продажей лекарственных препаратов от рака в онкодиспансерах города. Выйти на след оборотней в белых халатах удалось только сейчас.
Предполагаемого организатора, который к слову, не имеет никакого отношения к медицине, взяли с поличным - его задержали в момент передачи очередной партии товара.
Эксклюзивные кадры спецоперации и подробности скандального дела врачей – в репортаже корреспондента Сергея Лескова.
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