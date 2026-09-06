Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Часть целей была уничтожена над акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами страны за день. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.
По данным министерства, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.
Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей, а также Республики Крым. Еще часть целей была уничтожена над акваторией Черного моря.
Ранее в этот день российские военные нанесли удары по объектам логистической инфраструктуры ВСУ. Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух логистических центров украинских военных в Одесской области. Для атаки применялись ударные беспилотники «Герань-4 Сикер». В ведомстве уточнили, что эти дроны оснащены электронной оптической системой наведения. Она позволяет корректировать траекторию полета непосредственно перед поражением цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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