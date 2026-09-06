Песков: переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни не планируются

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Накануне российский лидер провел встречу с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Планируются ли переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ближайшие дни проводить переговоры не будут. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством «Интерфакс».

На вопрос о том, собирается ли Путин в ближайшее время провести разговор с Трампом, представитель Кремля ответил: «Пока нет».

В тот же день Песков отметил, что открытость встречи российского президента со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия между Москвой и Вашингтоном. По его словам, достигнутые в Анкоридже договоренности продолжат учитываться при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели переговоры с Путиным в Кремле. Встреча продолжалась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американские представители тщательно подготовились к визиту и представили ряд соображений о возможных путях урегулирования украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу на саммите АТЭС в Китае. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона планирует двусторонние контакты Владимира Путина с участниками саммита. В частности, готовится встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Песков: переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни не планируются

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