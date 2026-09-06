Спутники «Роскосмоса» запечатлели циклон над Москвой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

В ближайшие дни это метеоявление принесет в столицу обильные осадки.

Как выглядит циклон над Москвой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

Циклон над Москвой попал в объектив спутников «Роскосмоса». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации, опубликовав снимки в своем Telegram-канале.

Метеоявление запечатлели спутниковые аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

«Циклон над Москвой — как он выглядел с высоты полета спутников Роскосмоса — на фото», — говорится в сообщении госкорпорации.

Фото: Роскосмос

При этом в пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что циклон в ближайшие несколько дней принесет в столицу обильные осадки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с выходных до понедельника в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков, примерно 28–33 миллиметра небесной влаги.

Однако, несмотря на непогоду, астрономическая осень в России еще не наступила. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она официально начнется 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор, после чего в Северном полушарии ночи начнут становиться длиннее дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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