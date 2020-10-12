Накопленные долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — это повод лишить человека жилплощади. Однако коммунальщикам редко прибегают к такой крайней мере. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Юрист уточнила, что должника могут выселить из квартиры по решению суда в том случае, если он без уважительных причин не вносил платежи на протяжении полугода. При этом речь идет о жилье, занимаемом по договору соцнайма. Выселить собственника из приватизированной квартиры почти невозможно.

«Если в течение шести месяцев гражданин хоть раз внес плату за услуги по ЖКХ, выселить его не могут, а установленный в законе шестимесячный срок исчисляется заново. Однако подобные действия должника не исключают иных мер ответственности за просрочку», — добавила Ермолаева.

Даже если оставить человека без квартиры все же удалось, власти должны предоставить ему другую жилплощадь.

Представителей отдельных категорий людей, по закону, в принципе нельзя выселить из квартиры. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры по возрасту, а также семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей.

Чаще всего управляющие компании воздействуют на неплательщиков штрафами за каждый день просрочки. Если гражданин не оплачивает их вовремя, эти суммы взыскиваются через суд. Момент оплаты ЖКУ можно отсрочить при наличии уважительных причин, например, тяжелого заболевания или задержки зарплаты.

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