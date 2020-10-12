Названы ускоряющие старение организма продукты

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Василий Заика
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В результате употребления определенных блюд происходит разрушение важных белков в организме человека.

Названы ускоряющие старение организма продукты

Фото: Depositphotos / evgenyataman

Турецкое издание Sabah опубликовало материал, авторы которого назвали ускоряющие старение продукты. По их словам, употребление сахара может спровоцировать в организме повреждение белков и липидов. Зачастую это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.

Жареная жирная пища, фастфуд, а также маргарин и консервы включают в себя трансжиры, благодаря которым значительно возрастает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помимо прочего, замедляется внутрикожный кровоток.

Кофе, колбаса, сосиски, любые продукты из переработанного мяса и соль приводят к обезвоживанию организма. В результате выведения воды из клеток у человека развивается жажда, а кожа быстрее покрывается морщинами и быстро стареет.

Жареная картошка, оказавшись в организме, почти мгновенно превращается в сахар. Содержащиеся в корнеплоде свободные радикалы также оказывают на кожу негативное влияние.

Пряная еда наносит «удар» по кровеносной системе человека. Специи расширяют сосуды, что ведет к возрастным изменениям. Любимые многими блюда на углях, в частности шашлык, старят наш организм, как все вышеперечисленные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя запивать еду.

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