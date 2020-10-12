Михаила Саакашвили избили в Афинах — видео

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Василий Заика
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Политик приезжал в греческую столицу для встречи с проживающими там грузинскими эмигрантами.

Фото, видео: ТАСС / Sergii Kharchenko; YouTube / თვალსაზრისი

Бывшего президента Грузии и ныне главу украинского исполкома совета реформ Михаила Саакашвили избили в Афинах. Как сообщает газета «Взгляд», 52-летний политик прибыл в греческую столицу для встречи с грузинскими эмигрантами. По данным издания, потасовка на одной из улиц произошла 11 октября и попала в поле зрения камер многочисленных очевидцев.

На кадрах видно, как Михаила Саакашвили окружают поклонницы, когда он идет на встречу, запланированную в одном из кинотеатров. В определенный момент на бывшего президента Грузии набрасывается мужчина и несколько раз бьет по голове. На месте происшествия началась паника. К делу подключились греческие силовики.

Известно, что несколько проживающих в Греции грузинок намеревались задать Михаилу Саакашвили вопросы о репрессиях, которые происходили во время его нахождения у власти. В свою очередь, поклонницы скандального политика стали распылять в сторону женщин слезоточивый газ. Других подробностей инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили чуть не убили в ресторане в Киеве.

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Михаила Саакашвили избили в Афинах — видео

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