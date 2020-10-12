«Видите, она меня не боится!» — Бабкина рассказала о знакомстве с Зыкиной

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Оксана Тарасова
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В социальных сетях Надежда Бабкина опубликовала отрывок из своей книги, посвященный первой встрече с прославленной артисткой.

«Видите, она меня не боится!» — Бабкина рассказала о знакомстве с Зыкиной

Фото: Instagram @ngbabkina; ТАСС / Савостьянов Владимир

Певица Надежда Бабкина поделилась со своими подписчиками в Instagram забавной историей об очень важной для ее карьеры встрече с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной. Знакомству с одной из главных звезд советской эпохи Бабкина посвятила главу в собственной книге «Модная, народная».

Надежда Георгиевна призналась, что в начале творческого пути студенткой она буквально преследовала Зыкину, надеясь попасться ей на глаза. Ведь быть замеченной певицей такой величины — многое значит для служителя сцены. Однажды случай, наконец, представился. Людмила Георгиевна согласилась послушать ансамбль Бабкиной «Русская песня».

«Мы поем, трясемся, как осиновые листы. Зыкина слушает внимательно, смотрит изучающе, а на лице ни одной эмоции. Я с нее тоже глаз не свожу», — вспоминает Надежда Георгиевна.

Instagram @ngbabkina

Когда девушки допели, Зыкина предложила Бабкиной разговор наедине. Она отметила, что спели-то неплохо, но восторга не выразила.

«Давай с тобой сделаем так: ты отдашь мне своих девочек, они будут мне подпевать на сольных концертах. А я из тебя сделаю человека», — предложила Зыкина.

Ответ, несмотря на трепет перед звездой, Бабкина дала твердый и отрицательный, и даже на вопрос:" А ты меня не боишься? "— ответила уверенным «нет». После этого случая при каждой встрече Зыкина показывала на Бабкину пальцем и под общий хохот заявляла: «Видите, она меня не боится!».

Ранее 5-tv.ru сообщал о волне осуждения в сторону Надежды Георгиевны после новости о грандиозном празднике, который она устраивала к 70-летнему юбилею. Поклонники недоумевали, как едва не умершая от коронавируса певица решилась на вечеринку.

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