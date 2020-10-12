Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»

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Нюра Незванова
Эксклюзив 1 145

В Петербурге идет очередное заседание по делу об убийстве, в котором обвиняют экс-доцента СПбГУ Олега Соколова.

Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова

Олег Соколов во время судебного заседания по делу об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, попросил «средство от сердца». Во время своей речи экс-доцент СПбГУ так разнервничался, что судье пришлось просить его быть поспокойнее.

В ходе заседания высказался о значении для него фигуры Наполеона, а также рассказал о своем первом образовании — инженера-физика. Однако, по его признанию, он всегда мечтал быть историком, поэтому пошел на вечернее отделение на эту специальность.

Кроме этого Олег Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.

Тема:
Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова
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