Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»

Олег Соколов во время судебного заседания по делу об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, попросил «средство от сердца». Во время своей речи экс-доцент СПбГУ так разнервничался, что судье пришлось просить его быть поспокойнее.

В ходе заседания высказался о значении для него фигуры Наполеона, а также рассказал о своем первом образовании — инженера-физика. Однако, по его признанию, он всегда мечтал быть историком, поэтому пошел на вечернее отделение на эту специальность.

Кроме этого Олег Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.