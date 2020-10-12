«Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко
По словам экс-доцента СПбГУ, Анастасия Ещенко очаровала его своим интеллектом и красотой.
Фото, видео: СПбГУ; 5-tv.ru
В ходе очередного судебного заседания по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее бывший возлюбленный историк Олег Соколов поделился интимными деталями их отношений.
Так, экс-доцент СПбГУ рассказал, что они встретились впервые во время лекции в ноябре 2014 года. Тогда историк предложил ей прогуляться. По его словам, она полностью подходила под его идеал женщины — «испанка, нос с горбинкой».
Олег Соколов был потрясен интеллектом и красотой девушки. На первой встрече они поцеловались, интим случился на четвертом свидании. По признанию бывшего доцента — он называл ее Изабель, а она его сиром. И однажды она поклялась ему в вечной любви…
Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
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