«Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 1 639

По словам экс-доцента СПбГУ, Анастасия Ещенко очаровала его своим интеллектом и красотой.

Фото, видео: СПбГУ; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

В ходе очередного судебного заседания по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее бывший возлюбленный историк Олег Соколов поделился интимными деталями их отношений.

Так, экс-доцент СПбГУ рассказал, что они встретились впервые во время лекции в ноябре 2014 года. Тогда историк предложил ей прогуляться. По его словам, она полностью подходила под его идеал женщины — «испанка, нос с горбинкой».

Олег Соколов был потрясен интеллектом и красотой девушки. На первой встрече они поцеловались, интим случился на четвертом свидании. По признанию бывшего доцента — он называл ее Изабель, а она его сиром. И однажды она поклялась ему в вечной любви…

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
12 окт
«Не надевал мундир Наполеона»: историк-расчленитель Соколов о своем образе
12 окт
Расчленитель Соколов признался в убийстве студентки
6 окт
Теперь не отвертится: Обнародованы результаты психолого-психиатрической экспертизы Соколова
5 окт
Какими психическими расстройствами страдает историк-расчленитель Соколов? — результат экспертизы
30 сент
«Угрожал изуродовать и убить»: бывшая студентка СПБГУ о жутком свидании с Соколовым
30 сент
«Угрожал утюгом, накинул поводья и душил»: экс-студентка дала показания против Соколова
30 сент
На дачу к Понасенкову: Петиция о наказании для расчленителя Соколова появилась в сети
16 сент
Историк Соколов и Ещенко планировали пожениться за месяц до убийства
15 сент
Осужденного за мошенничество подозревают в убийстве и расчленении балерины Большого театра
14 сент
В ночь убийства Анастасия Ещенко звонила брату с жалобой на Соколова

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

14:43
Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах
14:36
Видео: крупный рынок сгорел в Ростовской области
14:32
Названы 4 типа женщин, на которых все хотят жениться
14:14
Ученые рассказали сколько коронавирус остается на коже человека
14:13
«Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко
14:08
Лавров обратил внимание на неполное соблюдение прекращения огня в Карабахе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
«Мир накроет хворь»: пророчество Ванги начинает сбываться?
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок