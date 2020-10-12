«Не любовь, только дружба и секс»: расчленитель Соколов об изменах Ещенко
Экс-доцент СПбГУ и аспирантка даже планировали пожениться.
Фото: www.globallookpress / Anastasia Eshchenko/facebook.com
Историк Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал о том, что изменял своей возлюбленной, а также, что в 2018 у девушки появился любовник.
По словам обвиняемого, Ещенко начала встречаться с 40-летним риелтором — «разбойником, находящимся в розыске».
Он узнал об этом, когда приехал из Франции, где отдыхал вместе с детьми. После этого начались конфликты.
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки даже заявил, что предположительно его хотели женить на Ещенко, чтобы потом отобрать квартиру. Заявление в ЗАГС они подавали 10 июля 2019 года, но потом перенесли дату бракосочетания.
Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
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