«Не любовь, только дружба и секс»: расчленитель Соколов об изменах Ещенко

Историк Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал о том, что изменял своей возлюбленной, а также, что в 2018 у девушки появился любовник.

По словам обвиняемого, Ещенко начала встречаться с 40-летним риелтором — «разбойником, находящимся в розыске».

Он узнал об этом, когда приехал из Франции, где отдыхал вместе с детьми. После этого начались конфликты.

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки даже заявил, что предположительно его хотели женить на Ещенко, чтобы потом отобрать квартиру. Заявление в ЗАГС они подавали 10 июля 2019 года, но потом перенесли дату бракосочетания.