Таролог раскрыла, из-за чего страдает и прячется от публики Марина Хлебникова

Исчезновение Марины Хлебниковой из публичного пространства связано с несчастной любовью певицы. Об этом 5-tv.ru рассказала таролог Саона, разложившая карты на судьбу артистки. По ее словам, вполне вероятно, что 54-летняя звезда может пытаться излечить душевные раны с помощью спиртного.

«Она находится в стрессовом состоянии. Стресс у нее из-за любви, переживания. Также человек может страдать алкогольной зависимостью», — сказала Саона.

Кроме того, Хлебникова переживает из-за своей внешности. Карты показали тарологу, что знаменитости никак не удается вернуть себе былую красоту, поэтому она не хочет появляться на людях.

«Много раз она пыталась показаться на сцене, показать свою красоту. К сожалению, она очень изменилась, стала не узнавать себя в зеркале. Из-за этого у нее тоже стресс, и она не хочет показываться фанатам. Она замкнулась сама в себе», — поведала таролог.

Однако есть и хорошие новости. Весьма велик шанс, что певица сможет преодолеть трудности и еще порадует своих поклонников, заключила Саона.

«Но в ближайшее время — год, два — она, с божьей помощью, сможет выйти из этого состояния, и, может быть, мы ее и увидим», — подытожила ведунья.

Недавнее исчезновение Марины Хлебникой спровоцировало среди поклонников разговоры о ее плохом самочувствии. Певица признавалась, что с 2005 года борется с неизлечимым заболеванием. Тем временем в сети распространяют слухи о ее пристрастии к спиртному и полагают, что заболевание, о котором идет речь — алкоголизм. Ранее 5-tv.ru писал, как объяснила внезапное исчезновение Хлебниковой экстрасенс.