Нижегородская полиция прочесывает лес после массового убийства на остановке
Предварительно, местный житель открыл стрельбу по ожидавшим автобус пассажирам и скрылся в лесу.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Полиция Нижегородской области ведет розыск в местном лесу мужчины, который расстрелял пассажиров, ожидавших автобус по маршруту «Бор — Большое Орловское».
По последним данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.
Как сообщалось ранее, стрельбу из ружья открыл 40-летний местный житель по имени Андрей. После совершения преступления, он скрылся в лесополосе.
Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы сейчас выясняются.
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