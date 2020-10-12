Нижегородская полиция прочесывает лес после массового убийства на остановке

Полиция Нижегородской области ведет розыск в местном лесу мужчины, который расстрелял пассажиров, ожидавших автобус по маршруту «Бор — Большое Орловское».

По последним данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Как сообщалось ранее, стрельбу из ружья открыл 40-летний местный житель по имени Андрей. После совершения преступления, он скрылся в лесополосе.

Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы сейчас выясняются.