Нижегородская полиция прочесывает лес после массового убийства на остановке

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Светлана Шевченко
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Предварительно, местный житель открыл стрельбу по ожидавшим автобус пассажирам и скрылся в лесу.

Нижегородская полиция прочесывает лес после массового убийства на остановке

Фото: Известия / Алексей Майшев

Полиция Нижегородской области ведет розыск в местном лесу мужчины, который расстрелял пассажиров, ожидавших автобус по маршруту «Бор — Большое Орловское».

По последним данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Как сообщалось ранее, стрельбу из ружья открыл 40-летний местный житель по имени Андрей. После совершения преступления, он скрылся в лесополосе.

Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы сейчас выясняются.

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